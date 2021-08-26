В России изменят правила соцвыплат на детей

Нововведение касается квоты на автотранспорт

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила в беседе с газетой "Известия", что ведомство скорректирует правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет.

Это также касается одиноких родителей и вставших на учет в ранние сроки беременности женщин.

Уточняется, что затронет нововведение квоты на автотранспорт. Согласно действующим правилам, на соцвыплаты не могут рассчитывать те, у кого два автомобиля. Теперь же при рассмотрении заявок не будут учитываться машины, находящиеся в розыске или под арестом.

Изменения внесут в законодательство до конца 2021 года.

Власти в марте утвердили правила назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях. Пособие назначается в размере 50, 75 и 100% от прожиточного минимума по региону.

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