Половина российских родителей недовольны питанием в школах

В меню просят добавить больше фруктов и овощей

Как следует из данных опроса сервиса доставки "Самокат" и производителя продуктов питания ГК "ЭФКО", на которые ссылается ТАСС, недовольны питанием своего ребенка в школьной столовой половина российских родителей.

"Большинство (63%) хотят, чтобы оно стало более полезным и сбалансированным. Родители хотели бы видеть в школьном меню больше фруктов (58%), овощей (54%), белковой пищи (46%) и орехов (26%)", - сказано в исследовании.

Там также отмечено, что большинство участников опроса дают детям с собой перекус (70%). 57% дают детям деньги на покупки в школьных столовых.

48% родителей полагают, что школьная еда должна в первую очередь нравиться ребенку. 47% заявили, что еда может быть невкусной, но полезной.

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