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В Китае заявили о деструктивной ошибке США

08:10
  • четверг
  • 26 августа 2021

Вашингтон сеет раздор в международном сообществе

Заместитель главы канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Лю Цзяньчао заявил, что правительство КНР, в отличие от США, никому не навязывает свою идеологию.
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"Мы никогда никому не навязывали свою идеологию, ценности и модель развития. Какой должна быть демократия, решает народ того или иного государства", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что манера позиционирования себя Соединенными Штатами - "ошибка, к тому же деструктивная".

По словам Лю Цзяньчао, Вашингтон провоцирует противостояние между членами международного сообщества и сеет раздор. Цель демократии китайского типа, уточнил спикер, сделать все возможное ради улучшения жизни населения Китая.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон намерен противостоять действиям Пекина и смотрит на отношения с КНР через призму конкуренции.

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