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В России вырос средний срок ипотечных кредитов

08:16
  • четверг
  • 26 августа 2021

Статистику привел Центробанк

В первом полугодии 2021 года средний срок ипотеки вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.
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Уточняется, что для новостроек средний срок ипотечных кредитов вырос на два года, для вторичного жилья - на 2,5 года. В первом случае показатель сейчас составляет 20,9 года, во втором - 20 лет.

Тенденция, объясняет пресс-служба регулятора, появилась в 2016 году, а теперь усилилась за счет увеличения ипотечных ставок.

Также сообщается, что выросли и сроки кредитования по автозаймам - с 3,8 года до 4,5 года.

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