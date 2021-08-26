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Сергунина: Кинопоказы в рамках "Ночи кино" пройдут в 60 музеях, библиотеках и культурных центрах Москвы

08:33
  • четверг
  • 26 августа 2021

Москвичей ждет интересная программа

Столичные библиотеки, культурные центры и музеи подготовили кинопоказы, тематические занятия, встречи с артистами и режиссерами к акции "Ночь кино". Она пройдет 28 августа.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

Мероприятия пройдут как в онлайн, так и офлайн-форматах. Попасть на них можно по предварительной записи. Полная программа "Ночи кино" в библиотеках, культурных центрах и музеях доступна на сайте "Онлайн.Библиогород".

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