Посол предостерег британцев от повторения инцидента с эсминцем

23 июня Defender вторгся в территориальные воды России

Как заявил в интервью программе HARDtalk посол России в Великобритании Андрей Келин, в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в российские территориальные воды без предупреждения.

"Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них", - сказал дипломат, имея в виду инцидент с эсминцем Defender.

Келин добавил, что это не первый раз, когда британский военный корабль допускает подобное нарушение.

"Это была демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины", - уточнил посол.

23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России и не реагировал на предупреждения. Запретную для него территорию нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся очевидной провокацией.

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