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В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы работающим пенсионерам

09:16
  • четверг
  • 26 августа 2021

Это должно защитить их от коронавируса

Работающим пенсионерам следует продлить новогодние каникулы в декабре 2021 года – январе 2022 года в рамках борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
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В письме министру труда и социального развития Антону Котякову депутат отметил, что COVID-19 представляет особую опасность для пожилых людей. При этом работающие пенсионеры, выполняя трудовые обязанности, регулярно контактируют с другими людьми в общественном транспорте и рабочем коллективе.

Чтобы сократить риск инфицирования работающих пожилых людей коронавирусом, депутат предложил продлить им новогодние каникулы на четыре дня – с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, сообщает RT.

В 2022 году россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы: к 31 декабря, которое в 2021 году выпадает на субботу, прибавятся девять нерабочих дней в январе.

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