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Под Красноярском застрелили вышедшего к школе медведя

08:47
  • четверг
  • 26 августа 2021

Участковый полиции применил табельное оружие

В селе Белый Яр Ачинского района Красноярского края участковый обезвредил медведя, представлявшего угрозу для жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Голодные медведи стали чаще нападать на людей в Красноярском крае

Уточняется, что когда хищник вышел к людям в первый раз, его вернули в естественную среду обитания. Через несколько часов медведь вернулся - его заметили на территории школы.

"Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского", - сказано в сообщении.

Лейтенант полиции применил табельное оружие. Хищник был убит. Жители населенного пункта не пострадали.

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