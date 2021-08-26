Под Красноярском застрелили вышедшего к школе медведя

Участковый полиции применил табельное оружие

В селе Белый Яр Ачинского района Красноярского края участковый обезвредил медведя, представлявшего угрозу для жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что когда хищник вышел к людям в первый раз, его вернули в естественную среду обитания. Через несколько часов медведь вернулся - его заметили на территории школы.

"Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского", - сказано в сообщении.

Лейтенант полиции применил табельное оружие. Хищник был убит. Жители населенного пункта не пострадали.

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