Инфекционист описала последствия легкой формы коронавируса

Вирус способен проникать в обонятельный нерв

Даже при легкой форме COVID-19 у пациента может наблюдаться поражение центральной нервной системы, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Как уточнила инфекционист, если вирус попадает в организм через нос, он способен проникать в обонятельный нерв. После этого идет распространение по клеткам центральной нервной системы.

Существует и другой путь проникновения - через гематоэнцефалический барьер. Вирус попадает в головной мозг через дефекты в кровеносных сосудах.

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