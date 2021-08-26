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Блогерша Блиновская потратила 120 млн рублей на празднование юбилея

09:10
  • четверг
  • 26 августа 2021

Пели для юбилярши Киркоров и Лобода

Блогер Елена Блиновская с размахом отметила 40-летие в Горном Алтае. На празднование юбилея создательница марафона исполнения желания съехался практически весь цвет российского шоу-бизнеса.

Празднование прошло в шикарном отеле на Алтае. Ведущими праздника стали Ксения Собчак и Иван Урган. Пели для именинницы Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа "Звери". Завершилось празднование грандиозным фейерверком.

По данным СМИ, Елена Блиновская – один из самых богатых блогеров России. На своих марафонах только за прошлый год она заработала больше 100 миллионов рублей.

Только на празднование своего юбилея Блиновская потратила около 119 миллионов рублей. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме. При этом в эту сумму не входят траты на аренду отеля, пишет телеграм-канала "Только никому".

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