В учениях "Запад-2021" примут участие боевые роботы

Они могут действовать на дистанциях до пяти километров
Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл в беседе с журналистами некоторые детали стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.
"Роботы-саперы - это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях "Запад-2021" вы, конечно, увидите [их] не один и не два", - отметил глава Минобороны (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что действуют боевые роботы на дистанциях до пяти километров.
Также министр рассказал о беспилотных летательных аппаратах. Сегодня они у России есть.
"Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники", - объяснил Шойгу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram