В учениях "Запад-2021" примут участие боевые роботы

Они могут действовать на дистанциях до пяти километров

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл в беседе с журналистами некоторые детали стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.

"Роботы-саперы - это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях "Запад-2021" вы, конечно, увидите [их] не один и не два", - отметил глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что действуют боевые роботы на дистанциях до пяти километров.

Также министр рассказал о беспилотных летательных аппаратах. Сегодня они у России есть.

"Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники", - объяснил Шойгу.

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