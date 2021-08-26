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В учениях "Запад-2021" примут участие боевые роботы

09:17
  • четверг
  • 26 августа 2021

Они могут действовать на дистанциях до пяти километров

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл в беседе с журналистами некоторые детали стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.
Минобороны раскрыло подробности учений "Запад-2021"

"Роботы-саперы - это было самое начало, одновременно с этим параллельно разрабатывались боевые, ударные роботы. И я думаю, что на учениях "Запад-2021" вы, конечно, увидите [их] не один и не два", - отметил глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что действуют боевые роботы на дистанциях до пяти километров.

Также министр рассказал о беспилотных летательных аппаратах. Сегодня они у России есть.

"Когда мы начинали кампанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации, потому что нам нужны были ударные беспилотники", - объяснил Шойгу.

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