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Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

09:47
  • четверг
  • 26 августа 2021

Москва ежегодно выделяет более 33 млрд рублей на лекарства от рака

С 2022 года в Москве лекарства последнего поколения будут получать пациенты еще с четырьмя видами онкологических заболеваний. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Московские власти ежегодно выделяют более 33 млрд рублей на обеспечение жителей столицы препаратами для лечения рака. Благодаря внедрению расширенных стандартов лекарственной терапии с 2019 года почти 55 тысяч онкологических больных получили более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов.

В 2022 году расходы на закупку современных лекарств будут увеличены для пациентов с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Это позволит московской программе современной лекарственной терапии охватить 90% онкологических заболеваний — десять локализаций рака.

Собянин также рассказал, что совместно с ведущими экспертами-онкологами ведется разработка механизма оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них будут внедрены в стандарты лечения онкологических больных.

Повышение качества медицинской помощи москвичам ведется непрерывно. В рамках онкологической программы в столице закуплено современное оборудование, продолжается строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной онкологической помощи.

Для проведения анализов в онкологических клиниках Москвы развернуты шесть централизованных патоморфологических лабораторий, которые в 2020 году провели более 400 тысяч морфологических исследований и около 100 тысяч имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований новообразований, сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Для увеличения выявляемости онкологии органов пищеварения на ранних стадиях в Москве реализуют пилотный проект по созданию специализированных центров для проведения эндоскопических исследований: гастроскопии и колоноскопии. В июле мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина. Осенью 2021 года планируется открыть такой центр в ГКБ имени Буянова.

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