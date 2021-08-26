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Сергунина: Столичные предприниматели в сентябре смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку

09:36
  • четверг
  • 26 августа 2021

На компенсации выделен 1 миллиард

Представители столичного бизнеса с 1 по 30 сентября могут подать заявки на получение компенсации затрат на профилактику распространения коронавирусной инфекции и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Всего на эти цели выделен 1 млрд руб. Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60% своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тыс. руб., а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тыс. руб." - сказала Сергунина.

Речь идет о предпринимателях, которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного потребления. Также предусмотрена поддержка салонов красоты, санаторно-курортных организаций и кинотеатров.

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