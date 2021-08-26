Стрельба и поджоги в штате Вашингтон: есть жертвы

Сообщения о происшествиях поступили из населенного пункта Финли

Как сообщил канал CBS со ссылкой на власти, в американском округе Бентон, штат Вашингтон, произошел ряд инцидентов со стрельбой и поджогами. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Уточняется, что сообщения о происшествиях поступили из населенного пункта Финли. Полиция обнаружила мужчину с огнестрельным ранением и два горящих дома. В одном из них нашли тело жертвы.

Подозреваемый в поджогах затем устроил их и в других районах округа Бентон. В городе Кенневик нашли тела еще двух людей.

Злоумышленника позже обнаружили в его машине. Он начал стрелять и был убит ответным огнем.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Мотивы мужчины пока неизвестны.

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