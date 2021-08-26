Предприятия смогут получить поддержку от 4 до 8% годовых по кредитам

Сергей Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

Согласно постановлению мэра, в число приоритетных вошли следующие виды деятельности: предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.

Кроме того, в перечень вошли предприятия, не относящиеся к МСП, из таких сфер, как: общественное питание, культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

Как отмечается на сайте мэрии, до конца года предприятия МСП смогут получить поддержку в размере до восьми процентов годовых по вновь взятым кредитам. Крупные предприятия получат поддержка в размере до 4% годовых по кредиту.

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