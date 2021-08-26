Франция прекратит эвакуацию из Кабула вечером в пятницу

Страна приняла около 2,5 тысячи эвакуированных

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в эфире радиостанции RTL, что с вечера 27 августа страна не сможет продолжать операцию по эвакуации из Афганистана.

С чем это связано, политик не объяснил.

"Франция приняла на своей территории около 2,5 тысячи эвакуированных" - уточнил премьер.

Речь идет как о французах, так и об афганцах, жизнь которых может находиться под угрозой.

15 августа боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. Как он сказал сам, "чтобы не допустить кровопролития".

В настоящий момент продолжается эвакуация из страны иностранных граждан.

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