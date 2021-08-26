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Велогонщик Асташов принес России четвертое золото Паралимпиады

10:14
  • четверг
  • 26 августа 2021

В квалификационном заезде он установил мировой рекорд

Российская команда получила в свою копилку четвертое золото Паралимпийских игр в Токио. Победу в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата одержал велогонщик Михаил Асташов.
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В квалификационном заезде россиянин установил мировой рекорд - 3 минуты 35,954 секунды. В финале он обошел канадца Тристена Чернова на круг.

В настоящее время Россия занимает в общем зачете третье место. Помимо четырех золотых, у команды одна серебряная и две бронзовые награды. Первое-второе места делят команды Австралии и Китая.

Завершится Паралимпиада 5 сентября.

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