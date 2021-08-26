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На портале Госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками

10:24
  • четверг
  • 26 августа 2021

Он повысит финансовую грамотность среди россиян

Сервис по противодействию финансовому мошенничеству появился на сайте Госуслуг.
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Раздел называется "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество".  Проект реализован при участии Минфина, Центробанка и Минцифры. Он поможет повысить финансовую грамотность среди россиян, сообщили в министерстве финансов России.

В новом разделе можно найти информацию по финансовой безопасности в онлайн-среде, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке.

"Людей застают врасплох и они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом мошенничестве на Госуслугах <…> вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени", - заявил замминистра финансов Михаил Котюков.

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