На портале Госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками

Он повысит финансовую грамотность среди россиян

Сервис по противодействию финансовому мошенничеству появился на сайте Госуслуг.

Раздел называется "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество". Проект реализован при участии Минфина, Центробанка и Минцифры. Он поможет повысить финансовую грамотность среди россиян, сообщили в министерстве финансов России.

В новом разделе можно найти информацию по финансовой безопасности в онлайн-среде, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке.

"Людей застают врасплох и они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом мошенничестве на Госуслугах <…> вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени", - заявил замминистра финансов Михаил Котюков.

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