Байден попросил у Путина помощи в борьбе с хакерами

Он уверен, что Россия знает, где хакеры находятся

Российские власти знают, кто стоит за резонансными кибератаками с применением вирусов-вымогателей и где их искать. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече, посвящённой теме защиты в цифровой сфере.

Среди тех, кого пригласили в Белый дом - главы крупных компаний, а также представители администрации, курирующие вопросы национальной безопасности. Однако, всё свелось к громким заявлениям. Фактов, как и прежде, никаких.

"Поскольку кибербезопасность является глобальной проблемой, мы призвали страны Группы семи привлекать к ответственности государства, которые укрывают преступников, применяющих вирусы-вымогатели. И я мог бы добавить, что на встрече с Владимиром Путиным я ясно дал ему понять, что мы также ожидаем от него привлечения киберпреступников к ответственности. Поскольку Россия знает, кто это и где эти хакеры находятся", - заявил Джо Байден.



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