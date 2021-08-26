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Собянин распространил меры поддержки молодежи на горожан до 35 лет

10:21
  • четверг
  • 26 августа 2021

Ранее на получение поддержки могли рассчитывать москвичи в возрасте до 30 лет

Меры поддержки московской молодежи в сфере трудоустройства и занятости будут распространены на граждан в возрасте до 35 лет. Соответствующее постановление подписал в четверг, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Прежде на получение поддержки в качестве молодежи могли рассчитывать москвичи в возрасте до 30 лет. Отныне жителям столицы до 35 лет, закончившим высшие или средние учреждения профессионального образования при трудностям с поиском работы, обеспечат временное трудоустройство.

Москвичи в возрасте до 35 лет также смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Условиями включения в программу является наличие профессионального образования и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Молодым россиянам становится все труднее найти работу, рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Отсутствие образования и опыта заставляют молодежь браться за вспомогательную работу, не требующую квалификацию, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции.

В Москве реализуется комплекс мер по обеспечению занятости молодежи. Как отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, среда непрерывного развития в этой области объединяет ключевые направления — профориентацию, начальное творческое и профессиональное образование, спортивную подготовку, программы по предпринимательству и перспективным специальностям, помощь в трудоустройстве.

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