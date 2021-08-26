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В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации

10:42
  • четверг
  • 26 августа 2021

Коронавирус может привести к акушерским осложнениям

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина рассказала. что оптимальный для вакцинации от COVID-19 срок беременности - после 22-х недель, передает РИА "Новости".
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По словам эксперта, коронавирус может привести к акушерским осложнениям. Особая опасность грозит тем, кто страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких и почек, а также сердечно-сосудистыми патологиями и диабетом.

Ранее в России сняли противопоказания для применения разработанного в центре имени Гамалеи препарата "Спутник V" у беременных. Директор центра Александр Гинцбург отмечал, что вакцина никак не сказывается на потомстве.

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