"Этому преступнику не жить!" В Тюмени требуют самосуда над убийцей школьницы

Подозреваемый признал вину

Житель Тюмени Виталий Бережный, задержанный за убийство восьмилетней Насти Муравьевой, признал свою вину.

Полиция опубликовала кадры допроса 40-летнего мужчины. "Задержан за убийство несовершеннолетней", - заявил он перед камерой.

Бережного задержали накануне, 25 августа. ДНК мужчины совпало с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Кроме того, в квартире был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело.

Источник местного портала 72.ru утверждает, что в прошлом мужчина работал в правоохранительных органах и, вероятно, он был знаком с семьей школьницы.

Потрясенные жестоким убийством жители Тюмени требуют самосуда. Толпа собралась накануне у дома, где работали силовики.

"Этому преступнику вообще не жить, что на зоне, что на свободе! Пусть он боится народа!", - рассказали kp.ru местные жители.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Как сообщали местные СМИ, она пошла в соседнее здание на улице Судостроителей, чтобы поймать интернет, но домой так и не вернулась. Девочку искали полтора месяца сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители.

Тело ребенка нашли 19 августа. Как сообщает telegram-канал "112", руки девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. В пакете также лежали вещи ребенка.

Расследование преступления ведет центральный аппарат СК, местный следком происходящее не комментирует. К делу подключился московский следователь Евгений Карчевский, который занимался делом ангарского маньяка Михаила Попкова.

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