В ЛНР сообщили о ранении военного при обстреле ВСУ

Обстреляли село Калиново-Борщеватое

В результате обстрела со стороны Украины ранение получил военнослужащий самопровозглашенной Луганской народной республики. (ЛНР).

"В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - приводит Луганскинформцентр сообщение ведомства.

Уточняется, что за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Обстреляли село Калиново-Борщеватое. Велся огонь из стрелкового оружия.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Это касается в том числе запрета на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

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