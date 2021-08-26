В ЛНР сообщили о ранении военного при обстреле ВСУ

Обстреляли село Калиново-Борщеватое
В результате обстрела со стороны Украины ранение получил военнослужащий самопровозглашенной Луганской народной республики. (ЛНР).
"В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - приводит Луганскинформцентр сообщение ведомства.
Уточняется, что за минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Обстреляли село Калиново-Борщеватое. Велся огонь из стрелкового оружия.
С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Это касается в том числе запрета на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram