Российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов

Из-за новых правил приема остались свободные бюджетные места

Ряд высших учебных заведений в Москве и российских регионах проводят дополнительный набор желающих пройти обучение за счет средств федерального бюджета. Соответствующие объявления опубликовали, в частности, несколько факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова: журналистики, психологии, философии, юридический, географический.

Донабор также проводят Иркутский и Севастопольский государственные университеты, Воронежский государственный технический университет. МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ объявили дополнительное зачисление на места, освободившиеся после отзыва документов поступивших абитуриентов.

Эксперты объясняют появление свободных бюджетных мест в августе изменением правил приема в вузы. Прежде зачисление происходило в три этапа. Первыми статус студентов получали победители школьных олимпиад и обладатели других. Затем другие абитуриенты направляли результаты ЕГЭ в несколько выбранных учебных заведений (не более пяти). По предварительным спискам на зачисление поступившие выбирали место дальнейшего обучения. Оставшиеся свободными места занимали абитуриенты с меньшим баллом по ЕГЭ.

В 2021 году вторая волна была отменена. Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки с трех факультетов в одном вузе до десяти. Однако непосредственно перед зачислением следует сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

Как отметил ректор МЭИ Николай Рогалев, после того, как абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе, в других появляются вакантные бюджетные места, на которые и объявляется дополнительное зачисление.

Сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин заявил, что из-за новых правил многие абитуриенты "не верили, что попадут на бюджет и "отдавали заявления хоть куда", пишет "Коммерсантъ".

2021/2022 учебный год начнется в российских вузах в привычном формате, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Как рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, иностранные студенты смогут приехать в Россию и продолжить получение образования. Для иностранцев, которые по каким-либо причинам не смогут приехать лично, будет организовано обучение в удаленном формате.

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