За сутки в России выявили 19630 случаев коронавируса

Выздоровел 19661 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 19630 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 820 человек, выздоровел 19661 заболевший.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1712. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1301 человек, в Подмосковье - 726.
За весь период пандемии в стране выявлен 6824540 случаев инфекции. Умерли 179243 пациента. Выздоровели 6092818 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram