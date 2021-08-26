За сутки в России выявили 19630 случаев коронавируса

Выздоровел 19661 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19630 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 820 человек, выздоровел 19661 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1712. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1301 человек, в Подмосковье - 726.

За весь период пандемии в стране выявлен 6824540 случаев инфекции. Умерли 179243 пациента. Выздоровели 6092818 человек.

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