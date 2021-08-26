В Тольятти из-за лесных пожаров введен режим ЧС

Огнем уничтожено 32 гектара леса

В России природными пожарами охвачено сотни тысяч гектаров леса. В Мордовии площадь возгораний за сутки увеличилась почти в два раза. С огнём борются на территории заповедника. В тушении задействованы спасатели, военные, помогают добровольцы. Сложная ситуация и в Самарской области. Из-за крупного пожара в Тольятти введён режим ЧС.

Подробнее - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно (см. видео).

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