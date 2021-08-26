ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тольятти из-за лесных пожаров введен режим ЧС

11:42
  • четверг
  • 26 августа 2021

Огнем уничтожено 32 гектара леса

В России природными пожарами охвачено сотни тысяч гектаров леса. В Мордовии площадь возгораний за сутки увеличилась почти в два раза. С огнём борются на территории заповедника. В тушении задействованы спасатели, военные, помогают добровольцы. Сложная ситуация и в Самарской области. Из-за крупного пожара в Тольятти введён режим ЧС.

Подробнее - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Елены Сахно (см. видео).

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Природные пожары в Якутии
Природные пожары в Якутии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.