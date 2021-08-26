Задержанный за убийство ребенка в Тюмени дал признательные показания

Восьмилетнюю девочку не могли найти полтора месяца

В деле об убийстве 8-летней школьницы в Тюмени появились новые подробности. ДНК-экспертиза подтвердила причастность местного жителя, который ранее был задержан правоохранителями. Он уже даёт признательные показания.

Обвиняемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой охраняют несколько силовиков. На допросе 40-летний местный житель Виталий Бережной дал признательные показания и уже участвует в следственных действиях. Мужчину удалось вычислить по коробке от бытовой техники, в которой было найдено тело ребенка. Оно было завернуто в полиэтилен и кусок половика.

"В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Девочку не могли найти полтора месяца. Она пропала днем 30 июня. Последнее, что знают про нее родственники - она планировала пойти в здание бывшего пансионата недалеко от дома. Там можно поймать сигнал W-Fi без пароля. Больше ее никто не видел. Тело нашли 19 августа в двух километрах от дома, на берегу озера Оброчное.

"Я все думала, что моя внучка живая. Все думала, надеялась. Думала. Все, спать ложилась, плакала и говорила: "Господи, хоть бы она мне приснилась". Мама их бросила, а я их одна растила", - говорит бабушка Насти.

Именно в здании этого пансионата, куда пошла Настя, снимал квартиру Виталий Бережной. По предварительной версии, мужчина был пьян, напал на ребенка, изнасиловал и убил. Про тело вспомнил спустя два дня. Положил его в коробку из-под бытовой техники.

По некоторым данным, задержанный работал раньше в правоохранительных органах. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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