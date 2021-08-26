Белух из "китовой тюрьмы" заметили у берегов Приморья

Они не хотят расставаться с людьми

Любопытные, дружелюбные, проявляют большой интерес к людям и легко идут на контакт. У берегов Приморья всё чаще видят стаю белух. Они появляются в неожиданных местах и как будто специально подплывают к жителям.

Маленькое и миленькое животное на самом деле может весить около двух тонн, а в длину достигать шести метров. Но это не останавливает туристов от того, чтобы поиграть с морским обитателем как с домашним питомцем. Видео с белухами, подплывающими к людям, заполонили социальные сети. Ученые не сомневаются, эти особи - бывшие узники так называемой "китовой тюрьмы".

10 касаток и 87 белух содержали в небольших вольерах в бухте Средняя. Животных выловили для продажи в заграничные океанариумы. Два года назад их выпустили обратно в естественную среду обитания. Всех касаток и часть белух отвезли в Охотское море, остальных отпустили на волю недалеко от места содержания, в надежде, что они сами найдут дорогу домой.

"Им сейчас нужно забыть тот момент, что они были в неволе, что их кормили", - говорит тренер морских млекопитающих Антон Брыков.

Антон уже больше 10 лет работает с морскими млекопитающими. Говорит, у животных есть все шансы, снова стать дикими.

"Я вот своих животных знаю. Понимаю их нюансы в поведении. А так, она может начать притапливать, или внезапно ударить хвостом. Это опасно в любом случае", - объясняет Антон.

Максим Козленко и его друзья уже планировали возвращаться на берег, как вдруг увидели белуху. Молодые люди вели себя крайне тактично - не трогали и не пугали морских животных, лишь воспользовались моментом, чтобы сделать необычайно красивые кадры.

"Сначала было страшно. Были моменты, когда она даже приподнимала носом сап. сантиметров на 10, наверное. Но потом она просто была рядом", - говорит он.

Белухи заплывают на мель, оказываясь рядом с отдыхающими, и может показаться, что они ищут общения. Но на самом деле на мелководье эти животные загоняют стаи рыб и таким образом добывают себе пропитание. А попытки людей накормить их ученые называют большой ошибкой.

В день взрослые белухи съедают до 15 килограммов пищи. В поисках еды они способны преодолевать сотни километров и даже заходить в крупные реки.

С наступлением холодов белухи, скорее всего, покинут приморские воды. Но, по наблюдениям ученых, эти животные часто возвращаются туда, где проводили лето. Поэтому, как говорят специалисты, если сейчас создать максимально комфортные условия для жизни этих особей, скорее всего, они порадуют отдыхающих своим визитом и в следующем году.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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