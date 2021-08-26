В Дубае поймали одного из лидеров итальянской мафии

Он входил в число боссов клана "Каморра"

Громкое задержание в Дубае. В руки полиции попал один из самых разыскиваемых преступников Европы. Он входит в число боссов неаполитанской мафии "Каморра". Этот клан считается наиболее жестоким из всех криминальных синдикатов Италии. Ослабить его пытаются правоохранители разных стран. В этом месяце они провели целую серию успешных операций и даже задержали главу группировки. Ей оказалась 70-летняя женщина.

Раффаэле Мауриелло входил в ближайшее окружение одного из влиятельных лидеров "Каморры". Среди итальянских криминальных структур эта неаполитанская группировка является одной из наиболее кровожадных. Опередили даже сицилийскую мафию! Основная деятельность -торговля наркотиками, преимущественно кокаином. Банда контролирует практически весь наркотрафик в Европе. Кроме наркотиков, "Каморра" ещё получает доход от проституции, торговли людьми и рэкета.

"32-летний торговец наркотиками Раффаэле Мауриелло, который считается одним из самых опасных преступников, скрывающихся от правосудия, был задержан в Дубае 14 августа. Арест произвёл мобильный отряд итальянской полиции. Расследование координирует прокуратура Неаполя. В настоящее время Министерство юстиции работает над процедурой экстрадиции. Её планируют провести в кратчайшие сроки", - пишет издание ANSA.

В кадры оперативной сьемки попал не только весьма уверенный в своей безнаказанности молодой мужчина, но и дорогие интерьеры и оригиналы картин Ван Гога. Задержанный Мауриелло входит в ближайшее окружение одного из влиятельных боссов "Каморры". Ранее в Италии арестовали лидера группировки. Марию Личчарди по прозвищу Кровавая Мэри. 70-женщина пыталась сбежать в Испанию.

"Министерство внутренних дел опубликовало список скрывающихся от правосудия лиц. Это 62 человека из мафиозных кланов "Ндрангета", "Каморра", "Коза Ностра". Шестеро - особо опасные. Среди них - Раффаэле Империале. И лишь он арестован в Дубае, в рамках расследования, которое координировала прокуратура Неаполя при поддержке государственной полиции", - пишет портал Rai News.

По данным оперативников, клан арестованной Марии Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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