ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дубае поймали одного из лидеров итальянской мафии

12:25
  • четверг
  • 26 августа 2021

Он входил в число боссов клана "Каморра"

Громкое задержание в Дубае. В руки полиции попал один из самых разыскиваемых преступников Европы. Он входит в число боссов неаполитанской мафии "Каморра". Этот клан считается наиболее жестоким из всех криминальных синдикатов Италии. Ослабить его пытаются правоохранители разных стран. В этом месяце они провели целую серию успешных операций и даже задержали главу группировки. Ей оказалась 70-летняя  женщина.

Раффаэле Мауриелло входил в ближайшее окружение одного из влиятельных лидеров "Каморры". Среди итальянских криминальных структур эта неаполитанская группировка является одной из наиболее кровожадных. Опередили даже сицилийскую мафию! Основная деятельность -торговля наркотиками, преимущественно кокаином.  Банда контролирует практически весь наркотрафик в Европе. Кроме наркотиков, "Каморра" ещё получает доход от проституции, торговли людьми и рэкета.

"32-летний торговец наркотиками Раффаэле Мауриелло, который считается одним из самых опасных преступников, скрывающихся от правосудия, был задержан в Дубае 14 августа. Арест произвёл мобильный отряд итальянской полиции. Расследование координирует прокуратура Неаполя. В настоящее время Министерство юстиции работает над процедурой экстрадиции. Её планируют провести в кратчайшие сроки", - пишет издание ANSA.

В кадры оперативной сьемки попал не только весьма уверенный в своей безнаказанности молодой мужчина, но и дорогие интерьеры и оригиналы картин Ван Гога. Задержанный Мауриелло входит в ближайшее окружение одного из влиятельных боссов "Каморры". Ранее в Италии арестовали лидера группировки. Марию Личчарди по прозвищу Кровавая Мэри. 70-женщина пыталась сбежать в Испанию.

"Министерство внутренних дел опубликовало список скрывающихся от правосудия лиц. Это 62 человека из мафиозных кланов "Ндрангета", "Каморра", "Коза Ностра". Шестеро - особо опасные. Среди них - Раффаэле Империале. И лишь он арестован в Дубае, в рамках расследования, которое координировала прокуратура Неаполя при поддержке государственной полиции", - пишет портал Rai News.

По данным оперативников, клан арестованной Марии Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Раффаэле Мауриелло
Раффаэле Мауриелло
Раффаэле Мауриелло
Раффаэле Мауриелло
Мария Личчарди
Мария Личчарди
Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
Раффаэле Мауриелло
Раффаэле Мауриелло
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.