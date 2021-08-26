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Власти Британии предложили афганцам спасать свои жизни пешком

11:25
  • четверг
  • 26 августа 2021

Это безопаснее и лучше

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что не всех удастся эвакуировать из захваченного талибами (организация запрещена в России – прим. ред.) Афганистана до 31 августа.
Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Лучше отказаться от попыток улететь через аэропорт Кабула. Это будет "безопаснее и лучше", отметил министр. Те местные жители, которые не могут попасть на самолет, могут попробовать покинуть страну наземным транспортом или пешком и перебраться в Иран или Пакистан. 

"Я порекомендовал бы им попытаться перебраться через границу. Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше", - заявил Уоллес.

На данный момент британские власти вывезли из Афганистана более 10 тысяч человек.

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