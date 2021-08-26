Московские пенсионеры получили почти 90 тысяч подарочных наборов после вакцинации

Жители Южного административного округа оказались самыми активными

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти 90 тысяч горожан старшего возраста получили коробки "С заботой о здоровье" с начала проведения акции, которая стартовала 23 июня.

Полезный подарочный набор могут получить жители столицы старше 65 лет, которые в период с 23 июня по 1 октября сделают первую прививку от COVID-19, а затем полностью завершат вакцинацию.

"Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе", - приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель градоначальника уточнила, что открыты дополнительные пункты выдачи в Гостином Дворе и городских поликлиниках.

Жители Южного административного округа оказались самыми активными - там подарочные наборы получили более 11 тысяч человек. На втором и третьем местах - Юго-Западный и Северо-Восточный округа. Там вручили более 10 тысяч коробок.

В набор, в частности, тонометр и пульсоксиметр, витаминные комплексы, набор косметики, медицинские маски и таблетница. Для получения необходимо предъявить паспорт, московский полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в бумажном или электронном виде, а также подарочный сертификат на набор.

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