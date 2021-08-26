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Московские пенсионеры получили почти 90 тысяч подарочных наборов после вакцинации

11:20
  • четверг
  • 26 августа 2021

Жители Южного административного округа оказались самыми активными

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти 90 тысяч горожан старшего возраста получили коробки "С заботой о здоровье" с начала проведения акции, которая стартовала 23 июня.
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Полезный подарочный набор могут получить жители столицы старше 65 лет, которые в период с 23 июня по 1 октября сделают первую прививку от COVID-19, а затем полностью завершат вакцинацию.

"Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то, что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе", - приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель градоначальника уточнила, что открыты дополнительные пункты выдачи в Гостином Дворе и городских поликлиниках.

Жители Южного административного округа оказались самыми активными - там подарочные наборы получили более 11 тысяч человек. На втором и третьем местах - Юго-Западный и Северо-Восточный округа. Там вручили более 10 тысяч коробок.

В набор, в частности, тонометр и пульсоксиметр, витаминные комплексы, набор косметики, медицинские маски и таблетница. Для получения необходимо предъявить паспорт, московский полис ОМС, сертификат о вакцинации или QR-код в бумажном или электронном виде, а также подарочный сертификат на набор.

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