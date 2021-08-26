В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве военным сослуживца

Обвиняемый застрелил коллегу от обиды

В Крыму суд вынес приговор военнослужащему, который убил сослуживца в октябре 2020 года, передает "Интерфакс".

"Военнослужащий при сдаче оружия караулом, обидевшись на сослуживца, который неблагоприятно высказался в его адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб сослуживцу", - сообщили в суде.

Уточняется, что от полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Дело было возбуждено по статьям о незаконном приобретении огнестрельного оружия и умышленном причинении смерти другому человеку.

Обвиняемого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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