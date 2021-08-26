В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве военным сослуживца

Обвиняемый застрелил коллегу от обиды
В Крыму суд вынес приговор военнослужащему, который убил сослуживца в октябре 2020 года, передает "Интерфакс".
"Военнослужащий при сдаче оружия караулом, обидевшись на сослуживца, который неблагоприятно высказался в его адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб сослуживцу", - сообщили в суде.
Уточняется, что от полученного ранения пострадавший скончался на месте.
Дело было возбуждено по статьям о незаконном приобретении огнестрельного оружия и умышленном причинении смерти другому человеку.
Обвиняемого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram