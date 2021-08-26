Собянин рассказал о планах развития ТПУ "Выхино"

Площадку ждет масштабная реконструкция

На юго-востоке Москвы создадут современный транспортно-пересадочный узел. Возле метро "Выхино" запланирована комплексная реконструкция инфраструктуры. Площадку осмотрел мэр Сергей Собянин.

Построят наземный пассажирский терминал с большими распределительными залами и информационным центром. Для удобства пассажиров предусмотрены лифты и эскалаторы. Чтобы сделать пересадку с метро на пригородные электропоезда и будущий маршрут МЦД-3, не придётся выходить на улицу. А над остановками наземного транспорта установят навесы. На кровле терминала обустроят зону отдыха и детские площадки. На прилегающей территории возведут торговый центр и паркинг.

"Это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы. Таким образом, со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, сошлись возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства всей этой территории", - сказал Собянин.

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