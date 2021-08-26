ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о планах развития ТПУ "Выхино"

11:54
  • четверг
  • 26 августа 2021

Площадку ждет масштабная реконструкция

На юго-востоке Москвы создадут современный транспортно-пересадочный узел. Возле метро "Выхино" запланирована комплексная реконструкция инфраструктуры. Площадку осмотрел мэр Сергей Собянин.

Построят наземный пассажирский терминал с большими распределительными залами и информационным центром. Для удобства пассажиров предусмотрены лифты и эскалаторы. Чтобы сделать пересадку с метро на пригородные электропоезда и будущий маршрут МЦД-3, не придётся выходить на улицу. А над остановками наземного транспорта установят навесы. На кровле терминала обустроят зону отдыха и детские площадки. На прилегающей территории возведут торговый центр и паркинг.

"Это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов, которые, надеюсь, что по конкурсу появятся в ближайшие месяцы. Таким образом, со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел, сошлись возможности для запуска МЦД-3, реконструкции метро и благоустройства всей этой территории", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.