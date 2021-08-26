В Москве загорелся склад с бензином

На месте организован штаб пожаротушения

На Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева, где занимаются производством авиационных двигателей, загорелся склад с бензином и ацетоном.

Инцидент произошел на северо-западе столицы по адресу: улица Вишневая, дом 7, строение 20. Площадь пожара уточняется, площадь самого склада – 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в московском главке МЧС.

Информации о пострадавших нет, проводится эвакуация. На месте организован штаб пожаротушения.

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