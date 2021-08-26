В Москве раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг

В ней участвовали полицейские

Как сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области, в столице была раскрыта преступная схему в сфере ритуальных услуг.

"В рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением по САО ГСУ СК России по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291 УК ("Дача взятки"), задержаны 5 человек", - приводит сообщение ТАСС.

Выяснилось, что сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали деньги от представителей ритуального агентства. Взятки брали за предоставление информации служебного характера. Предприниматели стремились как можно скорее узнать о смерти человека, чтобы навязать свои услуги.

В офисе похоронной компании изъяли доказательства противоправной деятельности. Все задержанные арестованы.

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