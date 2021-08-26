Средняя зарплата учителя в Москве достигла 117 тысяч рублей

Кадрового дефицита в столичных школах нет благодаря конкурентоспособной заработной плате

Средний уровень заработной платы учителя в московских школах составляет 117 тысяч рублей, минимальный – 78 тысяч рублей. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

По его словам, высокая конкурентоспособная заработная плата обеспечивает отсутствие дефицита кадров в школах Москвы. По мере роста зарплат столичных учителей увеличился приток лучших педагогов из российских регионов, это положительно сказалось на качестве образования.

Условия, предлагаемые учителям в Москве, доступны в том числе молодым педагогам, которые только начинают свой путь в профессии. Глава департамента образования столицы подчеркнул, что ключевую роль играет не возраст, а профессиональные умения и результаты учащихся, которые должен обеспечить учитель.

Выпускники педагогических вузов Москвы имеют возможность узнать тонкости профессии благодаря проекту "Ассистент учителя", в рамках которого осуществляется сопровождение образовательного процесса учеников в первых классах.

Столичным учителям также предлагается пройти повышение квалификации на базе центральных городских учреждений департамента образования и науки и вузов-партнеров. Можно принять участие в магистерских программах и учиться у лучших преподавателей.

Профессиональному росту и развитию педагогов способствуют и различные профессиональные конкурсы, рассказал Александр Молотков в интервью ТАСС.

25 августа президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию системы образования. Глава государства отметил, что за последние годы средние зарплаты учителей подросли, особенно в регионах с сильным экономическим и бюджетным потенциалом. Однако следует учитывать возросшие требования к профессии и квалификации педагогов, повышая престиж учительского труда в обществе.

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