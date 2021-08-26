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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 2463 пациента

12:25
  • четверг
  • 26 августа 2021

Общее число поправившихся в столице - 1436829

Как сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, за сутки московские врачи вылечили от COVID-19 еще 2463 человек.
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Всего в городе поправились уже 1436829 пациентов.

"В Москве выявлено 1712 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 494 человека, скончались 54 пациента. На ИВЛ находится 281 человек", - сказано в сообщении.

Ключ к победе над пандемией - вакцинация, добавили в штабе.

Прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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