Трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по просмотрам

"Мстители: Финал" уступили первое место

Опубликованный в понедельник трейлер фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" от Sony Pictures Entertainment побил рекорд по количеству просмотров, передает Deadline.

За первые сутки ролик набрал 355,5 миллионов просмотров по всему миру. Предыдущий рекорд установили "Мстители: Финал" - 289 миллионов за 24 часа.

Прежде трейлер самого кассового фильма Sony "Человек-паук: Вдали от дома" набирал за сутки 135 миллионов просмотров. В мировом прокате картина собрала 1,131 миллиарда долларов.

В грядущем фильме действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи". В ходе магического ритуала доктора Стрэнджа нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. Давние враги Человека-паука приходят из прошлого.

В российском прокате лента появится 16 декабря.

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