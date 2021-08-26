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Собянин: Фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября

12:49
  • четверг
  • 26 августа 2021

Фестиваль пройдет с учетом "коронавирусных" ограничений

Фестиваль "Цветочный джем" в Москве в этом году пройдет с 1 сентября по 1 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра площадки фестиваля "Московские сезоны" в районе Вешняки.

"Будем проводить "Цветочный джем" с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел", - сказал Собянин.

Тем не менее, фестиваль "Цветочный джем" пройдет с ограничениями, связанными с текущей ситуацией по коронавирусу.

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