Дмитрий Саблин: Досрочное открытие новой школы в Щербинке поможет защитить права жителей

Ускоренное развитие социальной инфраструктуры остается одной из ключевых задач в рамках защиты интересов жителей ТиНАО

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин сообщил, что построенная в Щербинке на месте устаревшего здания меньшей вместимостью школа на 550 учеников примет первых учащихся 1 сентября. Готовность проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хочу еще раз поблагодарить мэра, команду правительства Москвы за этот пример большой системной работы. Таких сложных проектов, которые получается выполнять раньше срока, – все больше", - отметил парламентарий.

Он добавил, что выполненная задача - пример высокого уровня межведомственного взаимодействия, а также слаженной работы всех ветвей власти и общественности.

По словам Саблина, изначально новую школу в Щербинке планировали сдать в четвертом квартале, но удалось уложится в более короткий срок.

"Ввод школы – это 550 детей, которые начнут получать знания в максимально комфортных условиях, по самым современным стандартам. Теперь еще для сотен семей высокое качество жизни это не просто слова", - подчеркнул депутат.

Ускоренное развитие социальной инфраструктуры, продолжил он, остается одной из ключевых задач в рамках защиты интересов жителей ТиНАО. Так, была создана рабочая группа "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры".

Как напомнил Саблин, мэром также поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить открытие в Щербинке и новой поликлиники.

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