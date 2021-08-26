ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Саблин: Досрочное открытие новой школы в Щербинке поможет защитить права жителей

13:05
  • четверг
  • 26 августа 2021

Ускоренное развитие социальной инфраструктуры остается одной из ключевых задач в рамках защиты интересов жителей ТиНАО

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин сообщил, что построенная в Щербинке на месте устаревшего здания меньшей вместимостью школа на 550 учеников примет первых учащихся 1 сентября. Готовность проверил мэр Москвы Сергей Собянин.
День знаний в российских школах пройдет в очном формате

"Хочу еще раз поблагодарить мэра, команду правительства Москвы за этот пример большой системной работы. Таких сложных проектов, которые получается выполнять раньше срока, – все больше", - отметил парламентарий.

Он добавил, что выполненная задача - пример высокого уровня межведомственного взаимодействия, а также слаженной работы всех ветвей власти и общественности.

По словам Саблина, изначально новую школу в Щербинке планировали сдать в четвертом квартале, но удалось уложится в более короткий срок.

"Ввод школы – это 550 детей, которые начнут получать знания в максимально комфортных условиях, по самым современным стандартам. Теперь еще для сотен семей высокое качество жизни это не просто слова", - подчеркнул депутат.

Ускоренное развитие социальной инфраструктуры, продолжил он, остается одной из ключевых задач в рамках защиты интересов жителей ТиНАО. Так, была создана рабочая группа "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры".

Как напомнил Саблин, мэром также поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить открытие в Щербинке и новой поликлиники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.