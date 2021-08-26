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Актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь

13:14
  • четверг
  • 26 августа 2021

Коллеги передали ей поздравления

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

По словам сына Васильевой, 76-летняя артистка уйдет в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.

"Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь", - сообщил РИА Новости настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.

В 1993 году Васильева послушницей Толгского монастыря в Ярославской области, позже служила казначеем в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве. В 1996 году актриса вернулась в кино.

Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале поздравила коллегу с этим событием. "Мои искренние поздравления!", - написала она.

Россияне знают Васильеву по ролям в фильмах "Обыкновенное чудо", "Экипаж", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Чародеи" и других картинах.

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Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Актриса Екатерина Васильева
Актриса Екатерина Васильева
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