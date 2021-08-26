Хованская: Необходимо увеличить срок моратория на уплату взносов на капремонт в Москве

Уплата взносов за капремонт в первый год эксплуатации дома необоснованна

В Москве необходимо увеличить срока моратория на уплату взносов на капремонт в Москве.

На сегодняшний день в столице установлен один из самых минимальных сроков (8 месяцев), при том что закон позволяет субъектам федерации устанавливать мораторий в пределах 5 лет, заявила глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Галина Хованская.

Хованская подчеркнула, что гарантийный срок обслуживания дома составляет не менее 5 лет. В этот срок застройщик несет ответственность за все недостатки. Потребность в капитальном ремонте в этот период не возникает.

"Ближайший срок проведения капитального ремонта новостройки с учетом нормативного срока эксплуатации несущих конструкций и инженерных сетей наступает, как правило, через 15-20 лет", - объяснила она.

Таким образом, уплата взносов за капремонт сразу после ввода в эксплуатацию или же в течение первого года абсолютно необоснованно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram