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В Москве накрыли "банду похоронщиков"

15:03
  • четверг
  • 26 августа 2021

Задержано пять человек

Оперативная съёмка ФСБ задержания полицейских: несколько лет они получали крупные суммы денег от похоронного агентства, взамен сообщая о фактах смерти граждан. В свою очередь, агентство сразу связывалось по телефону с родственниками умершего и быстро приезжали к ним домой, навязывая дорогостоящие услуги по захоронению. В офисе также уже прошли обыски. Обнаружены черновые записи, как обрабатывали клиентов. Задержано пять человек, в том числе организатор группировки.

 

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