В Москве завершается строительство уникального корпуса МКНЦ имени Логинова

В центре проводят высокотехнологичные операции на органах брюшной полости

74 новых объекта здравоохранения будут открыты в Москве до конца 2024 года. Так, на востоке города сейчас возводят уникальный лечебно-диагностический корпус научного центра имени Логинова.

Новый корпус уже практически готов. Рабочие заняты фасадами - остеклением и кирпичной кладкой. Внутри идет монтаж перегородок, отделка, установка инженерных систем.

"Есть система медицинских газов, есть, значит, система автономных воздуховодов из нержавеющей стали, из оцинкованной стали, то есть под каждое помещение адаптирована своя инженерная система", - рассказал главный инженер строительной компании Дмитрий Яковлев.

Новый лечебно-диагностический корпус строится на месте двух старых по оригинальному архитектурному проекту.

"Здесь будет уличное пространство, сверху - небо, внизу соответственно система таяния снега зимой. Врачи смогут в промежутках между приемами пациентов или в свои обеденные перерывы выходить сюда и дышать свежим воздухом", - поделился директор по строительству уникальных объектов компании застройщика Сергей Кацман.

Уже сейчас можно увидеть какими будут типовые больничные палаты. Они разместятся на трех этажах, передает "ТВ Центр".

"Все палаты в этом комплексе будут оснащены отдельными санузлами. Очень просторными, со своей душевой группой", - продолжил Кацман.

В палатах - большие окна, вся необходимая мебель. Предусмотрена даже специальная занавеска, чтобы врач мог изолированно провести осмотр пациента. В декабре основные строительные работы планируют завершить, а в следующем году здесь уже будет самое современное медицинское оборудование.

Научный центр имени Логинова - один из шести основных городских онкологических стационаров, в нем проводят высокотехнологичные операции на органах брюшной полости. С открытием нового корпуса появится еще больше возможностей.

"Прежде всего за счет введения в эксплуатацию сложного современного комплекса для радиологии. Речь прежде всего идет об эндоваскулярных вмешательствах. Также у нас будет возможность выполнять на самом современном уровне лучевую терапию. И таким образом мы практически полностью замыкаем цикл лечения пациентов с различными злокачественными опухолями", - сообщил заведующий отделом гепатопанкреатобилиарной хирургии Михаил Ефанов.

И это только один из строящихся сейчас в Москве объектов здравоохранения. Еще часть из них появится на территориях уже действующих клиник.

"Большое количество объектов специализированных, так называемых многофункциональных медицинских центров, ну в частности - мы возводим шесть скоропомощных корпусов. Это объекты интенсивной терапии, где будут оказываться неотложная, ультрасовременная медицинская помощь по стандартам не хуже, а может и превышающая то, что мы имеем в НИИ Склифосовского", - заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В целом до 2024 года за счет городского бюджета запланировано строительство 74 объектов здравоохранения.

Юлия Богоманшина, Мария Леванова, Андрей Корнилов, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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