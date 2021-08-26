В Подмосковье недобросовестные дельцы собирают прибыль вместе с мусором

В Солнечногорском районе действует несанкционированная свалка

В Москве уже несколько лет действует система раздельного сбора отходов, где важную роль играет вторичная переработка. Только не весь отсортированный мусор доходит до официальных полигонов. Некоторые недобросовестные подрядчики сбрасывают лишний груз куда им удобно и выгодно, не заботясь об экологии.

Активисты подмосковного отделения Всероссийского общества охраны природы изучают состав контейнеров машин, которые без опознавательных знаков везут груз. На три четверти они наполнены твердыми бытовыми отходами. Никакой сортировки, хоть это и необходимо по нормативам.

"Если мы хотя бы чуть - чуть уберем одну доску сверху, то мы видим, что здесь отходы жизнедеятельности человека. То есть ТКО, твердокоммунальные: тут вот и доширак, и молоко, и майонез, и запах ужасный исходит из контейнера", - рассказал руководитель отдела экологического контроля Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Сапелкин.

Но деньги, как известно, не пахнут. А здесь они буквально лежат под ногами. Вступившая в силу "мусорная реформа" предполагает обязательную переработку отходов. В Москве и области работает так называемая "система двух баков": смешанных отходов и вторсырья. Синие баки специально для бумаги, пластика, стекла, металла - всего того, что пригодно к переработке. Каждый официальный оператор отвозит мусор на комплекс переработки. За это мы платим деньги.

"У каждого человека в платежке появилась новая строчка за вывоз мусора. Но, к сожалению, есть недобросовестные перевозчики, которые забирают это мусор себе, забирают тариф вот этот вот и дальше совершенно непонятно, что они с этим мусором делают, они его куда - то закапывают, скидывают, складируют, иногда они выбирают из него полезные фракции", - объяснил исполнительный директор московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

Недобросовестные подрядчики не только нелегально свозят мусор на полигон, но и еще пытаются получить дополнительную прибыль. Из твердых отходов они выделяют вторсырье: металл, бумагу, драгметаллы, которые в последствии сдают за деньги. После чего мусор не представляет интереса, и попросту закапывается или остается так лежать и гнить под открытым небом, передает "ТВ Центр".

Фирмы-однодневки, как правило, работают без лицензии. Вместе с мусором собирают прибыль, а затем бесследно исчезают, не заботясь о состоянии экологии. Поэтому рейды по соблюдению мусорной реформы - регулярны. Активисты Всероссийского общества охраны природы проводят разведку с воздуха, фиксируют жалобы местных жителей. А на месте вызывают полицию. Несанкционированой свалкой в Солнечногорском районе уже заинтересовался отдел экономической безопасности.

Елена Сахно, Александр Шкарбанов, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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