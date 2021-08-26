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Началось голосование среди работ финалистов выставки "ОБЪЕКТИВно о Москве"

15:17
  • четверг
  • 26 августа 2021

В этом году заявки подали более 200 авторов

Для влюбленных в столицу. В "Доме на Брестской" открылась 5-ая юбилейная фотовыставка "ОБЪЕКТИВно о Москве". В этом году заявки на участие  отправили более 200 авторов. Среди них были и  профессионалы, и любители. Их главной задачей было показать столицу с разных, порой неожиданных, ракурсов. Все фотоработы сначала оценивало экспертное жюри. А теперь к ним присоединились и горожане. 

"В этом году самая популярная номинация в категории "любители" - "Геометрия пространства". Если мы говорим о профессионалах, то это "Магия места". В этом году у нас семь номинаций в двух категориях. В день открытия откроется всенародное голосование, где любой житель столицы и гость сможет проголосовать за ту работу, которая ему понравилась в любой категории", - сообщил начальник отдела организации конрессно-выставочных мероприятий градостроительной сфера ГБУ "Мосстройинформ" Виталий Широбоков.

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