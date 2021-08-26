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Кремль пообещал отслеживать дальнейшие шаги талибов

13:28
  • четверг
  • 26 августа 2021

Их приход к власти де-факто свершился

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами в четверг, что приход запрещенного в России радикального движения "Талибан" к власти в Афганистане - де-факто свершившийся процесс. Россия следит за развитием ситуации.
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"Мы считаем, что, безусловно, нам еще предстоит очень внимательно отследить то, какими будут дальнейшие шаги "Талибана" в плане обеспечения порядка, безопасности граждан, прежде всего граждан страны, и обеспечения безопасности, что для нас имеет первостепенное значение, российских дипломатов", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что Россия пока не сформулировала позицию по числу афганцев, которых готова принять.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. В настоящий момент продолжается эвакуация из страны иностранных граждан.

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