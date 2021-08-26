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США завершат эвакуацию из Афганистана в ближайшие сутки

14:01
  • четверг
  • 26 августа 2021

На вывод военных отведено 36 часов

Соединенные Штаты Америки завершат эвакуацию из Афганистана в ближайшие 36 часов.
Талибы объявили о запрете на эвакуацию из страны после 31 августа

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник. В стране осталось около 150 американских граждан, им нужно добраться до аэропорта Кабула к 08:00 по местному времени 26 августа.

На текущий момент общее количество эвакуированных из Афганистана американцев составило 4,7 тысяч человек.

 Ранее в Белом доме заявили, что американское присутствие в стране окончательно завершится 31 августа.

В свою очередь Пентагон отметил, что приоритет будет отдан вывозу американских военных. Гражданских тоже вывезут, если будет возможность, заявил представитель Минобороны США Джон Кирби.

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