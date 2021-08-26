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Производители предупредили о риске дефицита молока

14:02
  • четверг
  • 26 августа 2021

Засуха и подорожание кормов сказались на объемах производства

В России сокращаются темпы прироста производства сырого молока, что может привести к его дефициту на рынке. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
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Сокращение производства отмечается в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской и Ленинградской областях. Если за первое полугодие 2020 года прирост выпуска товарного молока составлял 6%, за аналогичный период текущего года показатель упал до 0,9%, отметил Белов. По итогам августа производители прогнозируют нулевой прирост.

Глава "Союзмолока" объяснил это явление засухой в регионах и существенным подорожанием кормов для скота. Дополнительной нагрузкой на отрасль стало введение добровольной маркировки и повышение экологических требований к предприятиям.

Доходность производства и переработки молока, как следствие, значительно сократилась. В результате в целом ряде субъектов Российской Федерации наблюдается тенденция дефицита молока с сопутствующим ростом цен, рассказал Белов.

Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая, в свою очередь, заявила, что организация попросила Федеральную антимонопольную службу разобраться с наценками на молочную продукцию в торговых сетях. По словам Маницкой, жалобы на накрутки до 150% поступают с предприятий в различных регионах страны, сообщает "Интерфакс".

В июле Росстат оценил динамику цен на продукты в первом полугодии 2021 года. Сильнее всего в рознице подешевели лимоны и чеснок. Стоимость цитрусовых упала на 30% в сравнении январем – июнем прошлого года, цены на чеснок снизились на 10%.

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