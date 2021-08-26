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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

13:49
  • четверг
  • 26 августа 2021

Оно будет действовать до 29 августа

В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили об объявленном в Сочи до 29 августа штормовом предупреждении, передает РИА "Новости".

"В центральных (исключая МО г. Краснодар) и юго-восточных районах края сохраняется высокая пожароопасность IV класса", - сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, объявляется штормовое предупреждение из-за жары.

Сейчас в Сочи солнечно и сухо. Вплоть до 29 августа воздух будет прогреваться до плюс 31 градуса.

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