Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Оно будет действовать до 29 августа
В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили об объявленном в Сочи до 29 августа штормовом предупреждении, передает РИА "Новости".
"В центральных (исключая МО г. Краснодар) и юго-восточных районах края сохраняется высокая пожароопасность IV класса", - сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, объявляется штормовое предупреждение из-за жары.
Сейчас в Сочи солнечно и сухо. Вплоть до 29 августа воздух будет прогреваться до плюс 31 градуса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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